Os candidatos à presidência dos Estados Unidos dão tudo por tudo, a menos de 15 dias das eleições. Na última sondagem sobre a economia norte-americana, Donald Trump ultrapassou Kamala Harris, mas no geral os dois candidatos permanecem empatados.

Nem todos os trunfos estão lançados. No último comício no Texas, a candidata democrata chamou ao palco uma das mulheres com mais influência nos Estados Unidos. a cantora e ativista Beyoncé, para atrair várias faixas do eleitorado.