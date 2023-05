“Não ficámos mais tranquilos com as explicações de Carlos Pereira”. Chega pede reunião urgente com Santos Silva

André Ventura, presidente do Chega, reagiu às justificações do deputado socialista Carlos Pereira para a sair da comissão de inquérito à TAP. Ventura garante já pediu ao presidente da Assembleia da República uma reunião urgente com o propósito de estabelecer a parâmetros para as reuniões preparatórias antes das comissões parlamentares de inquérito. Quanto, à suspeita de que Carlos Pereira foi beneficiado pela Caixa Geral de Depósitos com o perdão de uma dívida, o Chega diz que “não ficou mais tranquilo com as explicações”.