"Não há eletricidade, não há água, não há comida": a situação dramática nos hospitais em Gaza

No Al-Shifa, o maior hospital de Gaza, dezenas de bebés e outros doentes em cuidados intensivos estão em risco de vida, devido à falta de energia. No hospital indonésio, também no norte da região, os médicos lutavam para salvar Mosab Sobieh, um bebé com menos de um ano, ferido num bombardeamento. Os Médicos Sem Fronteiras dizem que o sistema de saúde no território deixou de existir.