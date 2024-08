Não há falta de médicos em Portugal: eles estão é no privado

A falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde é o grande problema da saúde em Portugal. Apesar de o número de médicos no país estar acima da média da União Europeia, a maioria tem preferido sair do SNS para o privado. São aliciados por salários mais altos e melhores condições de trabalho. Dos 60 mil médicos no ativo, só metade estão ao serviço de hospitais públicos.