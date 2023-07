Não há outra sopa como esta: 14 mil sentam-se à mesa com o Espírito Santo

Nos Açores, a cidade de Ponta Delgada recebe este fim-de-semana as grandes festas do Divino Espírito Santo. É a vigésima edição de uma festa organizada pela autarquia com apoio das 24 freguesias do concelho. Há momentos de partilha que juntam milhares de pessoas, como é o caso da distribuição das tradicionais sopas do Espírito Santo.