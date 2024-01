"Não me deixe morrer": abemaciclib, um medicamento usado em Portugal "para prolongar a vida quando podia ser usado para salvar a vida"

Mais de 12 mil pessoas já subscreveram uma petição que pede a comparticipação de Abemaciclib no tratamento do cancro da mama, um medicamento muito dispendioso e que a ciência já veio provar ser eficaz no combate ao cancro dependente de hormonas, o mais comum no caso das neoplasias da mama. Este fármaco já é usado em Portugal, mas apenas é comparticipado pelo SNS em casos de cuidados paliativos, limitando o acesso a grande parte dos pacientes com cancro. Ana Inácio é um exemplo disso mesmo