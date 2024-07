"Não podem apanhar os utentes desprevenidos". Greve dos médicos adia consultas e cirurgias pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, a greve dos médicos resultou no adiamento de consultas e cirurgias em todo o país. A paralisação, que continuará nos centros de saúde até ao final de agosto, ocorre devido à falta de abertura do Governo para negociar. Os profissionais de saúde mantêm o protesto contra as horas extraordinárias nos cuidados primários, com uma adesão de 75%, causando grandes transtornos para os utentes.