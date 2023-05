O procurador da cidade alemã de Brunsvique, responsável por este caso, afirma que até ao momento não pode avançar com o que as autoridades esperam encontrar com as buscas na barragem do Arade, em Silves.

Christian Volter confirma apenas que está a decorrer uma grande operação implementada pelas autoridades portuguesas para investigar o desaparecimento de Maddie McCann.