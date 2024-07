"Não quero saber o que os milionários pensam". Apesar das críticas, Biden diz que está farto das elites do partido

A vaga anti-Biden no Partido Democrata finalmente irritou o presidente e recandidato à Casa Branca. Joe Biden diz que está farto das elites do partido e desafia aqueles que o pedem que se afaste das presidenciais a enfrentá-lo na Convenção Democrata. Para deixar claro, Biden enviou esta segunda-feira uma carta aos democratas do Congresso garantindo que não desiste da corrida contra Donald Trump.