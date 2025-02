"Não sabíamos quem eram. Foram simpáticos e tudo": fugitivos de Vale de Judeus surpreendidos em oficina espanhola

A Polícia Judiciária andava a seguir o rasto de Mark Roscaleer e conseguiu perceber que se movimentava entre Sevilha e Alicante. As autoridades conseguiram colocar um localizador GPS no Porsche do agora ex-fugitivo e foi assim que conseguiram chegar ao paradeiro do recluso. O que a polícia não contava era que Mark Roscaleer não estivesse sozinho. Assim, a operação conseguiu recapturar os últimos dois fugitivos, um deles Rodolfo Lohrmann, um dos homens mais procurados do mundo.