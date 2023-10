"Não sairemos de nossas terras". O discurso do presidente da Palestina na Cimeira da Paz

Do lado da Palestina, há a garantia de que a guerra não vai retirar os palestinianos das suas terras. Declarações ouvidas na chamada Cimeira da Paz, que decorreu no Egito. Foi também aí que o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres insistiu que Israel não pode castigar o povo palestiniano pelos crimes do Hamas.