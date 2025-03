"Não se compreende muito bem como é que o Governo e o PS não tiveram um módico de diplomacia"

No seu habitual espaço de comentário, Paulo Portas expressou uma profunda preocupação com a crise política em Portugal, classificando-a como um "disparate" do ponto de vista do interesse nacional. "É difícil compreender como é que Luís Montenegro não teve a presciência de encerrar a empresa antes de se tornar primeiro-ministro", refere o comentador no programa 'Global', do Jornal Nacional da TVI, acrescentando que é também "difícil de compreender como é que Pedro Nuno Santos se deixa atirar para uma comissão de inquérito que é irregular se nós lermos a lei".