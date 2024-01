O editor de Sociedade da redação da CNN Portugal, Henrique Machado, salientou esta frase do Tribunal da Relação de Lisboa, presente no acórdão do recurso da Operação Marquês: “Não só o dinheiro lhe pertence [a Sócrates] como tem uma origem que não pode ser revelada”. Nesta questão, lembra Henrique Machado, o tribunal superior e o juiz Ivo Rosa estão em concordância.