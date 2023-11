“Não somos cristão-novos das contas certas. Somos cristãos por convicção”. Montenegro reconhece que lhe falta um certo carisma, mas isso não faz tremer a vontade de ser primeiro-ministro: o discurso na íntegra

Luís Montenegro reconheceu que, “até agora”, não esteve à altura das expectativas que foram criadas para ele enquanto presidente do PSD. Uma confissão feita no discurso de encerramento do 41º Congresso do PSD este sábado em Almada, perante as críticas à esquerda e à direita de que o líder social-democrata não tem o carisma necessário para ser primeiro-ministro. O presidente do PSD Luís Montenegro acusou também António Costa e os candidatos a substituí-lo na liderança do PS, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, como “farinha do mesmo saco”, que “querem aparecer aos olhos dos portugueses como vítimas”. Na iniciativa, definiu várias prioridades para a campanha eleitoral das legislativas de 10 de março, embora prometa a apresentação de medidas concretas para breve: acenou à classe média com descidas de impostos, aos reformados com subidas nas pensões e aos professores com a reposição integral do tempo de serviço.