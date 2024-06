O primeiro-ministro diz que não tem pés nem cabeça a acusação de Pedro Nuno Santos de que existe um possível conflito de interesses na contratação de uma consultora privada para elaborar um plano de emergência para a Saúde.

Montenegro recordou ainda que esta empresa trabalha "há anos" com o ministério da Saúde e que, por isso, também terá colaborado com o governo socialista do qual Pedro Nuno Santos fez parte.