“Não temos um copo de água para beber de manhã”: ministra promete soluções para moradores das ilhas-barreira da ria Formosa

Os moradores das ilhas-barreira da ria Formosa, em Faro, onde foram demolidas várias casas consideradas ilegais nos núcleos do Farol e dos Hangares da Ilha da Culatra, receberam a ministra do Ambiente. Maria da Graça Carvalho prometeu encontrar soluções para quem ali vive, mas os moradores têm pressa e só querem que as casas sejam reconhecidas como núcleos habitacionais para poderem ter água canalizada e saneamento básico