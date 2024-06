"Não tenho nada que justifique eu acrescentar". Marcelo Rebelo de Sousa continua sem comentar o caso das gémeas

O Presidente da República não comentou o facto do filho, Nuno Rebelo de Sousa, ser arguido no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria. Nuno Rebelo de Sousa já prestou declarações ao DIAP por carta e usou esse argumento para não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Os partidos avisam que, se não comparecer, farão queixa à justiça.