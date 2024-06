"Não tinha motivo para não querer trabalhar com Fernando Araújo"

Foi uma das grandes bandeiras do anterior Governo - a reforma das Unidades Locais de Saúde. Mas esta quarta-feira de manhã, no Parlamento, a ministra da Saúde disse que não há indícios a favor deste modelo e refere que, no caso dos hospitais centrais e universitários, a medida vai ser revertida. Só nalguns locais do país é que se pode manter. A ministra falou ainda sobre a demissão de Fernando Araújo e garante que só soube pelos jornais da intenção do antigo CEO do SNS de se demitir