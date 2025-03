"Não vale a pena" retirar "lições continentais" das eleições na Madeira mas uma coisa é certa: "Quem gere a instabilidade é penalizado"

No Global desta semana, Paulo Portas começa por analisar os resultados já conhecidos das eleições regionais antecipadas na Madeira, que dão a quinta vitória a Miguel Albuquerque, restando saber, para já, se é com ou sem maioria no parlamento regional. Embora entenda que “não vale a pena” tirar “demasiadas lições” destas eleições regionais para o continente, o comentador diz que uma coisa é certa: “Quem gere a instabilidade é penalizado.”