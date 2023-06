"Não voamos, não voamos, não voamos". Há cinco dias que os tripulantes da easyJet estão em terra

Os tripulantes da easyJet cumprem este sábado o último dia de greve. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da. Aviação Civil fala numa adesão de 100%, apenas com serviços mínimos em Lisboa e no Porto. Mas lamenta a resposta da empresa, que em vez de lidar com os problemas dos trabalhadores, decidiu cancelar os voos depois de receber o pré-aviso de greve.