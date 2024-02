"NATO não depende do humor" de Trump, avisa Borrell

Horas depois de Donald Trump ter dito que desafiaria Vladimir Putin a invadir os países da NATO que não cumprem com as suas obrigações financeiras, Josep Borrell, alto representante da União Europeia para os Assuntos Estrangeiros, desvalorizou o tema e disse mesmo que não quer “perder tempo” a “comentar todas as ideias tontas” que possam surgir durante a campanha eleitoral que decorre nos EUA.