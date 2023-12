Negligência médica, falta de profissionais, má alimentação: as experiências "traumatizantes" dos idosos nos lares Orpea

No grupo Orpea, que tem lares de luxo para idosos, onde um quarto não custa menos de 1800 euros por mês, as aparências podem enganar. As acusações são muitas: alegada negligência médica, rácios de profissionais que não são cumpridos, uma residência que não tem licença de utilização nem de funcionamento e até um valor diário para as refeições dos idosos que ronsa os 4 euros