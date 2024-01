Negociações no Cairo: Israel poderá libertar 40 reféns em troca de 120 prisioneiros palestinianos

Uma delegação israelita está no Cairo, no Egito, a negociar com o Hamas. Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, explica que em cima da mesa está a "há a possibilidade de libertação de 40 reféns israelitas, em troca da libertação de 120 prisioneiros palestinianos. Além disso Israel aceitaria um cessar-fogo de duas semanas e também a possibilidade de retirar tropa de várias localidades da Faixa de Gaza". Finalmente, explica o jornalista, "Israel também flexibilizaria o regresso da população palestiniana ao norte da Faixa da Gaza, um pedido não só do Hamas mas também de Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano. "Há uma pressão muito forte também da sociedade israelita para um acordo", conclui.