"Nem comentei…" Médica das gémeas escreveu que mãe disse ter todas as assinaturas "até à ministra Marta Temido"

A médica que tratou as gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria escreveu que a mãe das crianças lhe disse ter todas as assinaturas garantidas, “até à ministra da Saúde”, para conseguir o tratamento de 2 milhões de euros.

A frase consta de um e-mail que se encontra no processo aberto pela Inspeção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS). A mensagem tem data de janeiro de 2020, pouco depois da chegada das crianças a Portugal.

Este é uma das centenas de documentos a que o Exclusivo da TVI teve acesso apenas esta semana e que estiveram na base do relatório da IGAS sobre este caso.

A ministra da Saúde da época, Marta Temido, já reagiu e voltou esta sexta-feira a dizer que não teve qualquer influência sobre o tratamento das crianças.