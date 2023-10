“Nem os bombeiros sabem onde há mortos ou feridos”. Gaza vive catástrofe escalada por apagão nas comunicações

Pânico e caos. É esta a descrição do cenário vivido por centenas de milhares de civis em Gaza. De acordo com as Nações Unidas, a situação é de catástrofe. As organizações internacionais dizem ter perdido o contacto com as equipas no Elon Musk, o dono da rede social X, já anunciou que vai ceder o sistema Starlink para que as organizações internacionalmente reconhecidas possam comunicar. Do lado de Israel, há apenas o compromisso de deixar passar mais camiões com comida, água e medicamentos.