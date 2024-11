Falta praticamente um ano, mas o anúncio está feito. Os Némanus vão levar a música ligeira portuguesa ap palco do Meo Arena.

Naturais de Peniche, os irmãos Hélder e Sérgio andam há mais de duas décadas a pescar emoções com a música. A celebração dos 25 anos vai ser feita no palco da maior sala do país.