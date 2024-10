"Nesse ano tivemos todos muito boas notas". Aluna de falsa professora elogia qualidades da docente

No caso da falsa professora que deu aulas durante trinta anos, os antigos alunos elogiam o desempenho da docente. Um deles entrou em medicina com 20 valores na prova nacional de matemática. A TVI entrevistou uma outra aluna que teve aulas com esta professora durante três anos. Está a estudar engenharia civil e garante que deve todo o sucesso que conseguiu a matemática à antiga professora do liceu.