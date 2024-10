Nesta escola de Viseu há alunos de 18 nacionalidades

Há cada vez mais alunos estrangeiros nas escolas portuguesas. Só nos últimos dois anos entraram 70 mil novos estudantes no sistema educativo português. No total, são hoje cerca de 140 mil, para quem o maior desafio continua a ser aprender uma nova língua. Fomos a uma escola em Viseu perceber de que forma é que têm conseguido ultrapassar as dificuldades.