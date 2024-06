Nesta escola há muita gente nova mas até são dois idosos que se destacam

O estudo de música está a tornar-se numa ferramenta de luta contra a solidão. Numa escola de música em Fátima, onde há alunos desde os primeiros anos escolares, destaca-se um aluno de órgão com 83 anos e uma aluna com 77, os mais velhos do conservatório de Fátima. Esta instituição, que conta com mais de três alunos, tem cerca de uma centena com idades acima dos 50 anos.