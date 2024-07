Neste hospital batem-se recordes de nascimentos todos os dias

O número de nascimentos está a aumentar na mesma medida em que o Serviço Nacional de Saúde lida com a escassez de recursos humanos. Quem vive a maternidade no dia-a-dia, vive-a de coração inteiro. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) acompanhou um turno na urgência de Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que está a bater recordes de nascimentos todos os dias.