Netanyahu foi à Casa Branca falar com Trump num dia em que Israel matou quase 60 pessoas em Gaza

Foi cancelada a conferência de imprensa com Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu foi à Casa Branca para falar do futuro de Gaza, dos reféns e do papel do mais importante aliado de Telavive na comunidade internacional. Netanyahu chegou a Washington DC no dia em que morreram quase 60 palestinianos em Gaza, dois dos quais jornalistas, vítimas de um ataque israelita.