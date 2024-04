No Global desta semana, Paulo Portas, analisa as conclusões do Gabinete de Guerra convocado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para decidir a resposta ao ataque do Irão.

O comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) assinala a "prudência" das declarações do governo israelita quanto à eventual retaliação e destaca ainda a forma como o presidente norte-americano, Joe Biden, está gerir crises "num mundo completamente em desordem".