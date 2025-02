Neurologia fora do regime de comparticipação: especialistas alertam para desigualdade no acesso à saúde

A Sociedade Portuguesa de Neurologia critica a exclusão das doenças neurológicas do novo regime de comparticipação especial de medicamentos. Os especialistas alertam para uma grave desigualdade no acesso à saúde, afetando doentes com esclerose múltipla e enxaqueca, que continuam a enfrentar longas listas de espera no SNS. Isabel Luzeiro, da Sociedade Portuguesa de Neurologia, explica o que está em causa