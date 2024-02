"Ninguém bateu à porta, simplesmente acordámos com gritos de polícias dentro dos nossos quartos": filha de Fernando Madureira queixa-se da violência dos polícias

Uma das filhas do líder dos Super Dragões diz ter ficado traumatizada com a violência com que os agentes da PSP efetuaram as buscas e as detenções dos pais. A defesa de Fernando Madureira não descarta a hipóteses de avançar com um pedido de indemnização pelo comportamento das forças de segurança. Já a polícia diz ter apreendido droga, uma arma de fogo e milhares de euros