Portugal tem mais do dobro de mulheres inventoras que o resto da Europa. Isto são dados oficiais, mas que escondem dificuldades inimagináveis nesta área.

Há cada vez mais mulheres a tirar cursos – doutoramentos, mestrados – mas depois, salvo algumas exceções, aceitam trabalhar integradas em equipas lideradas por homens.

Uma reportagem de Paulo Bastos com edição de imagem de Teresa Almeida e com as imagens dos repórteres Flávio Almeida e Pedro Batista.