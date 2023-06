"Ninguém sabe quem é que fica com a pasta nuclear na mão se um dia Putin cair": Paulo Portas

No Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Paulo Portas lembra que "a Rússia é uma potência nuclear", maior até que os EUA. A propósito da rebelião do grupo Wagner, cuja retirada dos soldados foi anunciada este sábado, observa que esta situação "colocou, pela primeira vez em, seriamente em crise o presidente, que é o comandante das Forças Armadas".