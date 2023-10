Na "5º Coluna", o espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares analisou as medidas previstas no Orçamento do Estado para 2024, considerando que este orçamento "tem várias coisas: umas são originais, outras são boas e outras são coisas que a ver vamos". Por exemplo, "o fim das cativações é uma coisa original, porque durante muito tempo era o que impedia que houvesse investimento público".

Depois, diz o comentador, "é importante que pela primeira vez o Governo tenha criado um fundo de investimento estrutural, que vai ser financiado, entre outras coisas, por receitas que virão da Brisa e por aquilo que sobra do orçamento excedentário - é importante, primeiro, porque está já a guardar dinheiro para quando acabar o dinheiro do PRR, e, segundo, porque estou de acordo com o princípio que Fernando Medina enunciou: quando há alguma folga orçamental o que devemos fazer? Investir ou guardar para os tempos maus? Eu acho que no horizonte temos maus tempos à vista, por isso é bom que o Governo comece a entesourar agora e que reduza a dívida pública."