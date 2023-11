No México celebram-se os mortos com três dias de festa

Dia de Finados em Portugal, Dia de Los Muertos no México. É uma das maiores manifestações culturais do país, que mistura tradições pagãs com a herança do catolicismo colonial. São três dias de festa, que começam na noite de 31 de outubro com as boas-vindas às almas dos que já partiram e só terminam esta quinta-feira, dia 2, com a decoração dos cemitérios e um renovado adeus aos entes queridos.