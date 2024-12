Com greves e mais greves sempre nesta altura do ano, prevenir é mesmo o melhor remédio. A Câmara de Lisboa colocou mais de 50 contentores do lixo pela cidade para minimizar os efeitos da greve dos trabalhadores da higiene urbana.

Esta noite já não há recolha do lixo. Depois da noite de consoada, seguem-se mais 8 dias de paralisação.