Noite de Super Bowl nos EUA: Kendrick Lamar foi a estrela do intervalo e nem Trump quis faltar

Este domingo foi noite de Super Bowl nos EUA - a grande final de futebol norte-americano e um dos maiores eventos desportivos do mundo. Os Philadelphia Eagles venceram os Kansas City Chiefs numa noite que, tal como já é tradição, foi muito além do jogo. Kendrick Lamar tomou conta do intervalo, houve protestos pró-Palestina e Donald Trump tornou-se o primeiro presidente dos EUA a marcar presença no evento.