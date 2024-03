Noite dos Óscares: "Oppenheimer" consagrado como 'Melhor Filme', depois de ganhar quase tudo o que tinha para ganhar

Na edição 96 da maior festa do Cinema, "Oppenheimer" era, à partida, o filme mais nomeado e acabou por ser o mais premiado: ganhou sete Óscares, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização para Christopher Nolan, Melhor Ator para Cillian Murphy e Melhor Ator Secundário para Robert Downey Jr. (todos estreantes na lista da Academia de Hollywood). "Poor Things" vingou em quatro categorias, incluindo 'Melhor Atriz' para uma surpreendida Emma Stone. "Barbie" não conseguiu mais que o Óscar de 'Melhor Canção Original' para Billie Eilish e Finneas que se tornaram, assim, nos mais jovens vencedores de dois Óscares (o primeiro chegou em 2022 com o tema título de "No Time do Die" da saga "007").