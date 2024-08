Nora de Marcelo Rebelo de Sousa é agente de seguros no Brasil (mas oculta esta informação do currículo)

Depois de várias semanas a investigar a polémica aberta na comissão de inquérito sobre a possibilidade de ter havido um negócio por detrás da alegada cunha para tratar as gémeas luso-brasileiras, a TVI descobriu que Juliana Drumond Rebelo de Sousa é mesmo freelancer na área dos seguros. Esta pode ser a chave para o caso que a TVI investiga há já um ano.

Ao fim de mês e meio, a mulher de Nuno Rebelo de Sousa ainda não respondeu ao pedido do parlamento para ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito ao tratamento das gémeas luso-brasileiras. Os deputados pretendiam saber se Juliana Rebelo de Sousa tem alguma relação com o caso e com a seguradora das crianças no Brasil, uma empresa que poupou milhões de euros com o tratamento feito em Portugal.