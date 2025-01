Norte conseguiu 'limpar' lista de espera para cirurgia. Mas o cenário é diferente no resto do país

O Governo diz que conseguiu limpar as listas de espera para cirurgias na região Norte. Todas as pessoas que ultrapassaram o tempo máximo de espera garantido por lei foram contactadas para poderem ser submetidas a cirurgia em hospitais privados ou do sector social. 50% das pessoas aceitaram e já foram operadas ou têm cirurgia marcada. No resto do país, o processo está a ser mais lento, nuns casos devido à menor colaboração dos privados, noutros por falta de alternativas ao Serviço Nacional de Saúde