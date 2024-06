"Nós não somos só paisagem. Pedrogão precisa de ser estruturado". 10 de Junho é dia de homenagear as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande

O 10 de Junho deste ano presta homenagem às vítimas do incêndio de 2017 em Pedrógão Grande. A região tem agora poucas marcas visíveis da tragédia, mas a floresta renascida ainda não pode garantir segurança aos residentes. As aldeias têm áreas mais limpas à volta, mas as medidas de reorganização florestal ainda não se veem.