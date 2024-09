Nota na agenda de Ricardo Salgado pode desvendar origem de seis milhões de euros encontrados em conta de António Mexia

No processo EDP, onde há suspeitas de corrupção e participação económica em negócio, a Procuradoria-Geral da República tinha definido o dia 30 de setembro como a data limite, mas o Ministério Público pediu mais um mês para concluir a acusação. A investigação conseguiu, entretanto, uma nova informação descoberta no caso BES, uma nota na agenda de Ricardo Salgado que pode desvendar a origem de seis milhões de euros de António Mexia numa conta no estrangeiro.