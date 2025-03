Notícia TVI: esquema ilegal com receita médica permite comprar medicamento para a perda de peso mais eficaz que o Ozempic

A TVI mostra em exclusivo como funciona um esquema ilegal que está a permitir comprar na internet um medicamento para a diabetes e obesidade, que é procurado para emagrecer. O farmáco é o Mounjaro, semelhante ao Ozempic, mas que terá uma eficácia ainda maior na perda de peso. O esquema permite supostas consultas com um médico, que passa a receita sem nunca falar com a pessoa que pede o medicamento. A reportagem da TVI contactou uma intermediária que publicita o serviço no TikTok e mostramos como conseguimos de forma muito fácil ter acesso ao medicamento.