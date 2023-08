Notícia TVI: inspetores do SEF que assassinaram Ihor Homeniuk vão começar a cumprir pena de prisão na próxima semana

Os inspetores do SEF foram condenados por terem espancado até à morte Ihor Homeniuk, um cidadão ucraniano, no aeroporto de Lisboa. Após o recurso apresentado pelos membros do SEF ser rejeitado pelo Tribunal Constitucional, os inspetores deverão começar a cumprir pena de prisão efetiva num estabelecimento prisional já na próxima semana.