Nova forma de pagar o IUC (selo do carro) chega em 2026. Saiba o que muda

A partir de 2026, o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), conhecido como "selo do carro", deixa de ser feito no mês da matrícula e passa a ser realizado em fevereiro. Nos casos em que o IUC ultrapasse 100 euros, será possível dividi-lo em duas prestações. O Automóvel Club de Portugal (ACP) considera a mudança positiva mas insuficiente. A diretora do ACP Autos Elsa Serra salienta o peso da tributação automóvel para os contribuintes portugueses