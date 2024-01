O novo secretário-geral do PS participou num podcast do Jornal Expresso, no qual falou sobre um possível regresso da geringonça.

Sobre isso, Pedro Nuno Santos garantiu apenas que o PS vai a votos sozinho com intenções de ganhar e não fará coligações antes das eleições. Só analisará possíveis acordos pós-eleitorais se o resultado das eleições o tornar necessário.