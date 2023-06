Nova Kakhovka: "Os meus animais ficaram lá e a minha casa está completamente inundada". Equipas de resgate trabalham dia e noite, enquanto Rússia e Ucrânia trocam acusações

Satélites espiões dos EUA detetaram uma explosão na barragem de Nova Kakhovka antes da estrutura ruir. A notícia é do jornal The New York Times.

Além disso, um sistema de deteção sísmica norueguês identificou um abalo com epicentro no local na mesma altura. A grande questão agora é saber quem provocou essa explosão.

Moscovo e Kiev continuam a culpar-se mutuamente, mas os serviços secretos ucranianos dizem que intercetaram um telefonema, em que um alegado soldado russo diz que o incidente foi causado por sabotadores às ordens de Moscovo.